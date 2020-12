Der Bitcoin ist seit Wochen auf Kurs in Richtung Allzeithoch. Vor dem Sprung über die 20.000-Dollar-Marke ist es allerdings noch einmal richtig spannend. DER AKTIONÄR rechnet kurzfristig mit neuen Höchstständen.Turbulente Tage beim Bitcoin: Nachdem sich der Kurs in der Vorwoche bis in den Bereich von 19.400 Dollar vorgearbeitet hatte, folgte der große Schreck. Statt dem erhofften Durchmarsch in Richtung Allzeithoch ist er innerhalb weniger Stunden um rund 16 Prozent oder knapp 3.000 Dollar abgesackt ...

