Der EUR/AUD arbeitet an einem Ausbau der Gewinne - Die Bullen werden einen Ausbruch über den 21-MA des 4-Stunden-Chart abwarten - Der EUR/AUD hat den bullish Impuls in dem sich verlangsamenden Rückgang korrigiert, was die Aussichten auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends eröffnet. Nachfolgend wird die tägliche Kursentwicklung und Trading-Setup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...