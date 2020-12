Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat erklärt, dass die kanadische Zulassung des Pfizer-Impfstoffs noch in dieser Woche erfolgen könne. Premierminister Trudeau kündigte zuvor an, dass mehrere hunderttausend Dosen des COVID-19 Pfizer-Impfstoffs noch vor Ende des Jahres in Kanada verfügbar sein werden. Die Impfungen sind in erster Linie für ...

