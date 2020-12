München (ots) - FYEO Original preisgekrönt: "Affäre Deutschland - Die schwarzen Konten der CDU" erhält den Deutschen Reporterpreis 2020 in der Kategorie "Bester Podcast". Damit ist die exklusive FYEO-Audio-Doku über die CDU-Parteispenden-Affäre der erste Podcast, der mit der Auszeichnung für Journalisten geehrt wird. Produzent von "Affäre Deutschland" ist ikone Media aus München."'Affäre Deutschland' ist eine journalistische Glanzleistung", so das Urteil der diesjährigen Jury des Deutschen Reporterpreises.Tristan Lehmann, Director Content FYEO: "Wir sind unglaublich stolz und freuen uns über diese großartige Anerkennung der Jury. Sie zeigt, dass Podcasts ihren Platz als ernstzunehmendes Medium gefunden haben, das journalistische Arbeit und Unterhaltung gleichermaßen vereint. Mein Dank geht an die hervorragenden Journalist*innen bei ikone Media und natürlich an das FYEO-Team für diese bemerkenswerte Leistung. 'Affäre Deutschland' als eine der ersten Audio-Dokus auf FYEO ist ein ausgezeichnetes Beispiel, wofür wir als Marke stehen. Wir haben noch viel vor."Siegesgeschenk für die Hörer und neue StaffelDie komplette erste Staffel von "Affäre Deutschland" steht ab sofort allen Hörern auch ohne Abo oder Anmeldung im Free-Bereich von FYEO zur Verfügung. More to come: Die Arbeit an einer zweiten Staffel hat bereits begonnen.Das ist FYEODie kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Going to Ibiza". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 35 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de (http://www.fyeo.de).Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter presse.seven.one.Pressekontakt:Eva GradlPR ManagerCommunications & PR Strategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 1127email: eva.gradl@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneProSiebenSat.1 DigitalEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51042/4784901