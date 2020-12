Und schon wieder hat die Tesla-Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Mit einem satten Plus von 7,1 Prozent am Montag hat der Wert die eher durchwachsene letzte Woche hinter sich gelassen. Ist das neue Hoch jetzt der Startschuss für einen neuen Höhenflug oder sollten Anleger lieber die Finger von dem Papier lassen?Zwischen September und November konsolidierte die Tesla-Aktie in einer Dreiecksformation. Mit dem Bruch der oberen Begrenzungslinie Mitte November bei 440 Dollar bewegte sich der Kurs stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...