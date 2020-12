Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20201208&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201208PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Enterprise Storage, hat das Zertifikat für die Milestone XProtect Video Management Software (VMS) erhalten, um sie mit seinen hochintegrierten Storage Servern EonServ 5000 Gen2 kombinieren zu können. Dieses Bundle bietet somit eine umfangreiche, benutzerfreundliche und leistungsstarke IT-Infrastruktur für hochwertige Überwachungsbilder.EonServ 5000 Gen2 ist ein hybrider Storage Server mit einem optimalen Kosten-Leistungsverhältnis. Er ist mit Intel® Core i3/Xeon E Prozessoren der 8. Generation ausgestattet, mit 64 GB Speicherkapazität und einer 12 Gbit/s SAS Schnittstelle. Er unterstützt hunderte von Aufnahmekameras in Überwachungsanwendungen. Zur leichten Bereitstellung und Wartung wurden für den EonServ 5000 Gen2 ein modulares Hardware-Design und eine Wechselfestplatte für das Betriebssystem verwendet.Um eine integrierte und zuverlässige Videoüberwachungslösung für hochwertige Videoaufzeichnungen und die Videoarchivierung anbieten zu können, hat sich Infortrend mit großen VMS-Anbietern zusammengeschlossen, darunter Milestone Systems.Milestone Systems ist weltweit führend für seine offene Plattform an IP-Überwachungssoftware und hat bereits mehr als 150.000 Installationen weltweit bereitgestellt. Die XProtect Produkte des Unternehmens sind benutzerfreundlich, leistungsstark und mit einer offenen Architektur entwickelt, so dass die Benutzer ihre Systeme mit verschiedenen IP-Kameras, Encodern und digitalen Videorekordern integrieren können, die sich besser für ihre betrieblichen Anforderungen eignen.EonServ 5000 Gen2 NVR-Plattformen, darunter die EonServ 5012 (2U 12-Bay) und EonServ 5016 (3U 16-Bay) Modelle, werden als Milestone Xprotect-fähige Appliances zertifiziert. Sie können XProtect Aufnahmeserver hosten und bieten genug Kapazität sowohl für die Live-Videodatenbank als auch für die langfristige Archivierung innerhalb eines Milestone XProtect VMS Überwachungssystems. Basierend auf Testergebnissen bietet die Lösung hohe Leistung mit der ausgewählten Hardware-Konfiguration und unterstützt zahlreiche Kameras, je nach Auflösungseinstellungen."Systemintegratoren und Betreiber von Überwachungssystemen, die EonServ 5000 Gen2 als Storage Server mit Milestone XProtect VMS bereitstellen, können sich voll und ganz auf ihr System verlassen, wenn es um Geschwindigkeit, Leistung und die Qualität der Aufnahme sowie der Archivierung von Videos geht", sagte Frank Lee, Senior Director für die Produktplanung.Mehr Informationen finden Sie unter EonServ 5000 Gen2 (https://www.infortrend.com/de/products/families/ev/5000?utm_source=DE20201208&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201208PR&utm_content=002)Mehr Informationen finden Sie unter Infortrend Sicherheits- und Überwachungslösungen (https://www.infortrend.com/de/solutions/security-surveillance?utm_source=DE20201208&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201208PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/4784915