Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt lassen weiter nach, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die letzten Emissionen zumeist gut aufgenommen worden, in den verbleibenden Tagen bis zu den Feiertagen und dem Jahresende dürfte es aber nur noch zu vereinzelten Emissionen insbesondere im SSA-Segment kommen. Auf wenig Interesse sei die Aufstockung der LSA Berlin gestoßen, Informationen zum Orderbuch habe es nicht gegeben. Bei den Covered Bonds habe es bereits in der Vorwoche keine Neuemissionen mehr gegeben. Am Sekundärmarkt lasse der Schwung ebenfalls nach, was auch damit zu begründen sei, dass es vom Primärmarkt kaum noch neue Angebote gebe, die Investoren zu Positionsveränderungen bewegen könnten. ...

