Schallstadt (ots) -- 3. Sieg in Folge: umzugspreisvergleich.de erhält erneut Siegel für höchste Kundenzufriedenheit von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien- Hohe Qualitätsstandards sind die Grundlage für die große Zufriedenheit der Umziehenden- Beratung per Live-Stream: Neuer Service erleichtert Kunden die Abstimmung im Vorfeld des Umzugs umzugspreisvergleich.de ist von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) zum kundenfreundlichsten Umzugsportal gekürt worden. In der Kategorie "Kundenzufriedenheit" hat sich das Serviceportal der Umzugsauktion GmbH & Co. KG zum 3. Mal in Folge den Sieg gesichert und sich dabei gegen 6 weitere Portale durchgesetzt."Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns gibt es große Unsicherheit bei Umziehenden. Wir sind stets für unsere Kunden da und beraten sie bei Fragen rund um das Thema Umzug. Die erneute Auszeichnung durch das Verbraucher-Siegel bestätigt, dass sich die Kunden bei uns gut aufgehoben fühlen und unseren Einsatz schätzen", erklärt Umzugsauktion-Geschäftsführer Christian Gimbel.Für die Auszeichnung der Deutschen Kunden-Awards 2020/21 holten die Experten der DtGV mehr als 330.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 2.261 Unternehmen aus 233 Branchen ein. Weitere Informationen sind auf www.dtgv.de/awards/deutscher-kunden-award-2020-21 (https://www.dtgv.de/awards/deutscher-kunden-award-2020-21) abrufbar.Gute Bewertungen dank hoher QualitätsstandardsDas DtGV-Siegel ist die Folge der hohen Qualitätsstandards bei umzugspreisvergleich.de. Das Portal vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte professionelle Umzugsunternehmen. Die Anfrage ist für Umziehende kostenfrei und unverbindlich. Die beidseitige Wertschätzung verdeutlicht sich an mehr als 300.000 qualifizierten Beratungen, die seit 2003 durchgeführt wurden. Inzwischen ist umzugspreisvergleich.de eine der beliebtesten Adressen für alle, die umziehen möchten.Neuer Service: Beratung per Live-VideoUm auch in Zukunft die Kunden bestmöglich zu beraten, bietet umzugspreisvergleich.de nun virtuelle Begehungen an. Der Kunde führt dabei den Umzugsberater per Smartphone durch die Wohnung. Der Berater gibt dann eine fundierte Einschätzung über Umfang und Anforderungen des Umzugs ab. Der große Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Auflistung des Umzugsgut ist, dass die Spedition noch passgenauere Angebote abgeben können. Natürlich steht der Berater im Video-Call auch für jegliche Fragen zum Thema Umzug zur Verfügung.Diese und andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de finden Sie in unserem Pressebereich unter umzugsauktion.de/presse (http://umzugsauktion.de/presse)Über umzugsauktion.de:Umzugsauktion.de ist Deutschlands großes Umzugsportal. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 15 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugsauktion.de ist ein Portal der Immowelt Group.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für die Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind die drei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten der Branche zählen. Die Immowelt Group beschäftigt 600 Mitarbeiter und ist eine Tochter der Axel Springer SE.