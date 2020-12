"Die weltweite Corona-Pandemie befeuert die Nachfrage nach unseren Single-Use- und Virusfiltrationstechnologien, die wir an über 50 verschiedene Unternehmen liefern, die an Covid-19-Impfstoffkandidaten arbeiten", sagte Chris Ross, Interimsleiter des Unternehmensbereichs Life Science von Merck. Im Zuge des Ausbaus will der Konzern bis Ende 2021 bzw. 2022 die Kapazität und Produktionsleistung der Betriebe "signifikant" erhöhen und annähernd 700 neue Arbeitsplätze in der Fertigung schaffen.

Single-Use-Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...