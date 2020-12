Der Londoner Broker Sova Capital kauft laut Aussendung die in Klagenfurt ansässige Posojilnica Bank eGen (Poso Bank). Die Poso Bank ist Mitglied der Raiffeisen BankenGruppe. Die Transaktion wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 nach Genehmigung durch die FMA abgeschlossen, heißt es laut Sova-Mitteilung. Durch die Akquisition eines österreichischen Kreditinstituts erhält Sova Capital den Angaben zufolge eine "direkte Präsenz in der Europäischen Union, wodurch Sova Capital und seine Kunden in der Zeit nach dem Brexit zusätzliche Flexibilität erhalten". Sova-CEO Sergey Sukhanov: "Diese Akquisition ist ein kleiner, aber bedeutender Schritt zur Verwirklichung unserer langfristigen strategischen Vision, eine umfassende Palette von ...

