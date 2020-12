Silber verzeichnete nach dem Abprall vom 50-SMA am Montag leichte Kursgewinne - Das bearish Chartmuster muss durch einen Bruch der 23,60 $ bestätigt werden - Die Silberpreise steigen im Laufe des frühen Dienstags in die Nähe der 24,62 $, was einem Anstieg von 0,32% entspricht. Damit setzt das weiße Metall die Wende des Vortages vom 50-SMA innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...