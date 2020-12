In den vergangenen Monaten stand das IT-Unternehmen S&T immer wieder im Visier von Shortsellern. Die Aktie verlor zeitweise 10 Euro oder 40 Prozent an Wert. Doch CEO Hannes Niederhauser gab und gibt sich kämpferisch. Am morgigen Mittwoch will er im Rahmen des Capital Markets Day seine Ziele für die nächsten Jahre präsentieren, möglicherweise sogar einen Ausblick bis 2030 abgeben.Die S&T-Aktie hat sich seit ihrem Zwischentief bei 15 Euro wieder gut erholen können. Ein neues Aktienrückkaufprogramm ...

