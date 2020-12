Kaum ein deutsches Unternehmen wurde von der Pandemie so schwer getroffen wie die Lufthansa (WKN: 823212). Deshalb ist es eigentlich auch kaum verwunderlich, dass die Aktie auf jede noch so kleine Nachricht im Zusammenhang mit Impfstoffen extrem reagiert. Allein im vergangenen Monat hat die Aktie um knapp 30 % zugelegt und kostet inzwischen wieder 10,07 Euro (Stand: 7.12.2020). Inzwischen ist es so weit, dass der Impfbeginn in einigen Ländern kurz bevorsteht. Das ist natürlich erst mal eine gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...