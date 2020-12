DJ MÄRKTE EUROPA/Weiter seitwärts - Kursrutsch bei Compugroup

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Seitwärtsbewegung an den europäischen Börsen geht am Diestag in die nächste Etappe. Die weiter steigenden Corona-Zahlen lassen keine Kauflaune aufkommen und für Zurückhaltung sorgen das EZB-Treffen am Donnerstag und das Ringen um einen Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien. Bis zum EU-Gipfel am Wochenende muss eigentlich eine Lösung her. In Sicht ist sie aber nicht, weil weiter über die Punkte Fischerei, Durchsetzung des Abkommens und gleiche Wettbewerbsbedingungen Uneinigkeit herrscht. Außerdem wartet der Markt auf den deutschen ZEW-Index der Konjunkturerwartungen und die Revision des Eurozonen-BIP.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 13.266, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 3.527 nach unten.

Auch vom Euro kommt etwas Gegenwind. Er notiert weiter über der Marke von 1,2100 Dollar. Das Pfund hat sich derweil erholt, weil die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien zumindest noch lebt. Nun will Premier Boris Johnson persönlich für Gespräche nach Brüssel reisen.

Hella mit erhöhtem Ausblick fester - Compugroup werden verkauft

Europäische Autoaktien liegen trotz guter Autozahlen aus China leicht im Minus. Die starke Nach-Corona-Erholung in China sei bekannt, meint ein Händler dazu. Außerdem belastet, dass die Bank of America VW auf "Neutral" heruntergestuft hat. VW liegen 0,7 Prozent im Minus.

Hella ziehen im Zulieferersektor dagegen kräftig um 7,2 Prozent an. Das Unternehmen hat die Prognose für das Fiskaljahr deutlich erhöht, nachdem es im zweiten Quartal per Ende November besser als erwartet gelaufen ist. Der Umsatz wird nun bei 6,1 bis 6,6 (zuvor: 5,6 bis 6,1) Milliarden Euro gesehen, die Gewinnmarge bei 6 bis 8 (4 bis 6) Prozent.

Compugroup Medical knicken dagegen um über 10 Prozent ein. Das Softwareunternehmen hat zwar die Prognose erhöht, was aber vor allem auf die Konsolidierung von Zukäufen zurückgeht. Wegen Investitionen sieht Compugroup die Marge aber leicht unter Vorjahresniveau - das kommt bei den Anlegern nicht gut an.

Auch Qiagen erhöht Ausblick

Qiagen hat erneut den Ausblick angehoben, die Aktie legt daraufhin 1,2 Prozent zu. Das Diagnostikunternehmen rechnet 2020 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 22 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 2,13 bis 2,14 Dollar. Qiagen hatte Ende Oktober nach einem starken dritten Quartal etwa 20 Prozent Wachstum und 2,07 bis 2,09 Dollar Gewinn je Aktie prognostiziert.

Tui kommen um 2,6 Prozent auf 4,98 Euro zurück. Jefferies hat das Kursziel auf 1 von 2,80 Euro gesenkt. Auch andere Aktien aus dem Reisesektor werden angesichts der Aussicht auf schärfere Lockdowns gemieden: Lufthansa fallen um 1,6 Prozent oder IAG um 1,3 Prozent. Air France liegen dagegen leicht m Plus. Am Montag kursierten Meldungen, laut denen die französische Regierung weitere 4 bis 5 Milliarden Euro in das Unternehmen pumpen könnte.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.529,48 -0,02 -0,60 -5,76 Stoxx-50 3.084,07 -0,13 -3,92 -9,37 DAX 13.275,96 0,04 4,96 0,20 MDAX 29.530,51 0,19 56,07 4,30 TecDAX 3.117,53 -0,19 -6,02 3,40 SDAX 13.987,24 0,12 17,42 11,79 FTSE 6.550,10 -0,08 -5,29 -13,09 CAC 5.570,41 -0,05 -2,97 -6,80 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,59 -0,01 -0,83 US-Zehnjahresrendite 0,93 0,01 -1,75 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:50 Mo, 18:01 % YTD EUR/USD 1,2127 +0,13% 1,2112 1,2137 +8,1% EUR/JPY 126,17 +0,13% 126,09 126,24 +3,5% EUR/CHF 1,0787 -0,03% 1,0789 1,0794 -0,6% EUR/GBP 0,9081 +0,27% 0,9080 0,9091 +7,3% USD/JPY 104,05 +0,01% 104,09 104,01 -4,3% GBP/USD 1,3349 -0,18% 1,3338 1,3353 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,5089 -0,14% 6,5220 6,5146 -6,6% Bitcoin BTC/USD 19.096,00 -0,15% 19.167,00 19.184,12 +164,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,82 45,76 +0,1% 0,06 -18,2% Brent/ICE 48,66 48,79 -0,3% -0,13 -19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,55 1.861,40 +0,2% +4,15 +23,0% Silber (Spot) 24,65 24,48 +0,7% +0,18 +38,1% Platin (Spot) 1.026,95 1.025,13 +0,2% +1,83 +6,4% Kupfer-Future 3,49 3,51 -0,5% -0,02 +23,5%

