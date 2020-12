Centile: Enreach reconnu par Frost & Sullivan parmi les leaders européens des « communications unifiées as a service » (UCaaS)

Enreach, acteur européen en forte croissance dans le domaine des communications unifiées, a été positionné dans le rapport « Frost Radar » comme l'un des leaders du marché de la téléphonie IP hébergée et des « communications unifiées as a service » (UCaaS) en Europe. Enreach affiche d'excellents résultats sur les axes de l'innovation et de la croissance.

Elka Popova, Vice-présidente de la recherche chez Frost & Sullivan a déclaré : « Grâce à son portefeuille complet de solutions et sa très forte croissance ces dernières années, Enreach s'est hissé parmi les leaders de la croissance et de l'innovation sur le marché européen de la téléphonie IP hébergée et de l'UCaaS ».

Plus de 120 sociétés ont été évaluées dans les marchés en croissance identifiés par Frost & Sullivan : « Les entreprises européennes adoptent rapidement la téléphonie hébergée basée sur le protocole Internet (IP) et les solutions de « communications unifiées as a service » (UCaaS) pour gagner en agilité et mieux s'adapter aux conditions de leur marché en constante évolution. »

« Grâce à la flexibilité de ses services cloud, nativement mobiles, et à son approche bienveillante avec les partenaires, Enreach est très bien positionné pour créer de la valeur ajoutée en Europe auprès d'une grande diversité d'entreprises en termes de tailles et de secteurs d'activité. Engagé dans une stratégie d'innovation et de croissance continues, Enreach est enclin à continuer à faire évoluer ses solutions de communication cloud et à étendre sa couverture géographique pour mieux répondre à l'évolution des besoins de ses clients dans toujours plus de pays européens », a ajouté Elka Popova.

Stijn Nijhuis, PDG d'Enreach, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir qu'Enreach est reconnu parmi les acteurs leaders du secteur, fruit du travail intensif qui a permis notre évolution ces dernières années. C'est le résultat de la combinaison de notre stratégie buy & build, de notre engagement à suivre une roadmap technologique avancée et à déployer des services innovants dans toute l'Europe. Je souhaite remercier l'ensemble de notre communauté, à savoir nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, pour leur soutien sans cesse renouvelé. »

La croissance du marché stimulée par le besoin de flexibilité

Selon les experts de Frost & Sullivan, « L'épidémie de COVID-19 a encore renforcé le besoin de flexibilité dans l'usage des technologies, aussi bien en terme d'ajustement des capacités que de fourniture des services indépendamment de la localisation de l'utilisateur, du réseau et des terminaux utilisés. Avec son approche « mobile-first », Enreach se positionne parmi les leaders de la croissance et de l'innovation sur le marché européen des communications et de la collaboration dans le cloud en offrant de multiples options incluant le mobile, le fixe, ainsi que des solutions PBX et UCaaS hébergées dans le cloud public et privé. »



« Cette année 2020 pourrait bien représenter un véritable tournant dans l'adoption des services cloud. Les solutions cloud de communication et de collaboration apportent une réponse souple et économique aux collaborateurs en télétravail, dont le nombre a fortement évolué, ainsi qu'aux diverses organisations désireuses de maintenir l'engagement de leurs employés et la fidélisation de leurs clients malgré les contraintes de distanciation sociale ».

Stijn Nijhuis ajoute : « En plus d'être une année charnière pour la téléphonie IP et l'UCaaS, 2020 est une des étapes importantes dans l'évolution d'Enreach avec les acquisitions de Botsquad et HeroBase, le développement continu de notre plateforme technologique et de nos services, et la croissance de notre base de clients et partenaires à travers l'Europe. Recevoir cette reconnaissance de la part de Frost & Sullivan nous permet de terminer l'année en beauté. »