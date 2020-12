LUXEMBURG (dpa-AFX) - Polen und Ungarn sind vor dem Europäischen Gerichtshof mit einer Klage gegen die Entsenderichtlinie gescheitert, die Lohn- und Sozialstandards für Arbeitnehmer im EU-Ausland schützt. Der EuGH wies die Klage der beiden Länder am Dienstag in vollem Umfang ab. Die Richtlinie mit dem Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort" bleibt also bestehen.

Sie war 2018 geändert worden, um den Schutz der entsandten Arbeitnehmer vor Lohn- und Sozialdumping auszuweiten. Zentraler Punkt der Reform war das Prinzip, dass EU-Bürger, die vorübergehend in einem anderen EU-Land arbeiten, dort ebenso entlohnt werden müssen wie Einheimische.

Rechtliche Sonderregeln für Entsendungen wurden auf 12 Monate befristet, in Ausnahmefällen auf 18 Monate. Das heißt: Die Arbeitnehmer dürfen zwar länger entsandt werden - doch gelten dann die Bedingungen des Aufnahmelands, sofern diese besser sind als in der Heimat. Zudem wurde festgelegt, dass Kosten für Reisen, Unterbringung und Verpflegung entsandter Kräfte nicht von deren Lohn abgezogen werden dürfen.

Ungarn (Rechtssache C-620/18) und Polen (Rechtssache C-626/18) hatten unter anderem einen Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit in der EU gerügt. Der EuGH sah das anders. Die EU-Gesetzgeber hätten die Richtlinie ändern dürfen, um sicherzustellen, dass der freie Dienstleistungsverkehr unter gleichen Wettbewerbsbedingungen stattfinde.

Einige EU-Länder mit niedrigen Lohnkosten hatten von Anfang an Bedenken gegen die Reform. Sie fürchteten um Wettbewerbsvorteile für ihre Unternehmen und Arbeitnehmer. Gewerkschafter und Sozialpolitiker feierten die neuen Regeln 2018 hingegen als wirksames Mittel gegen Lohn- und Sozialdumping. Betroffen sind Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Arbeitnehmer in Europa./vsr/DP/jha