DJ Bidens nationaler Sicherheitsberater sieht USA wieder im Iran-Atomabkommen

Von Gordon Lubold and Joshua Jamerson

WASHINGTON (Dow Jones)--Die neue US-Regierung will dem nationalen Sicherheitsberater des gewählten Präsidenten Joe Biden zufolge dem Iran-Atomabkommen wieder beitreten. Damit soll der Iran "zurück in die Box" gebracht werden und gezwungen werden, sich an die Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung zu seinem Atomprogramm zu halten. Im Gegenzug seien die USA bereit, die Bedingungen des Abkommens von 2015 anzuerkennen, sagte Jake Sullivan, Bidens Wahl zum nationalen Sicherheitsberater, am Montag auf dem CEO Council Summit des Wall Street Journal. "Wir denken, dass dies machbar und erreichbar ist", sagte Sullivan.

Biden werde versuchen, den Schaden rückgängig zu machen, der nach Ansicht seiner Unterstützer angerichtet wurde, als 2018 die USA unter Präsident Trump aus dem internationalen Iran-Abkommen ausstiegen. Ein erneuter Beitritt zu diesem Abkommen, der für Teheran die Aufhebung von milliardenschweren Sanktionen bedeuten würde, würde die Grundlage für eine "Folgeverhandlung" über umfassendere Themen legen, sagte Sullivan.

Sullivan, der sich seit seiner Ernennung zum nationalen Sicherheitsberater selten öffentlich geäußert hat, sprach über den Iran und eine Reihe anderer Fragen der nationalen Sicherheit und der Außenpolitik, mit denen die Biden-Regierung wahrscheinlich konfrontiert sein wird. Er erörterte die Reform internationaler Institutionen, die Stärkung der Beziehungen zu Bündnispartnern sowie die gleichzeitige Auseinandersetzung mit politischen Gegnern und globalen Wettbewerbern wie China. Aber all diese Bemühungen würden auf einer starken Innenpolitik beruhen, die sich darauf konzentriere, amerikanische Arbeitnehmer wettbewerbsfähig zu machen, sagte Sullivan.

Sullivan sprach auch darüber, die US-Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen in Branchen wie umweltfreundliche Energie, Biotechnologie und künstliche Intelligenz, so dass die USA nicht von Ländern wie China überholt würden, wie es derzeit der Fall sei. "Was wir uns vorstellen, ist eine Erfolgsformel, die in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, das enorme Wachstum des privaten Sektors und die Innovation in diesem Land voranzutreiben", sagte Sullivan.

Fundamental sei eine "internationale Wirtschaftspolitik, die sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erhöhung der Löhne hier in den Vereinigten Staaten konzentriert", sagte er. Die Regierung müsse das Wachstum im eigenen Land fördern, wenn Unternehmenslenker sich verpflichten, in ihre eigenen Arbeitskräfte zu investieren. Sullivan sagte weiter, die Biden-Regierung wolle auf dem durch die Vorgänger-Regierung vermittelten Abkommen zwischen Israel und einigen Golfstaaten aufbauen. "Unsere Hoffnung ist es, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten zu stärken und zu vertiefen und auszuweiten", sagte er.

