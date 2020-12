Während sich der DAX noch ziert, die magische Marke von 13.300 Punkten signifikant zu überspringen, nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas schon wieder Fahrt auf. Was auch fundamental zu begründen ist.Denn Adidas hat in den vergangenen Quartalen viel dafür getan, sich in seinen Handelskanälen besser aufzustellen. Das betrifft insbesondere das Digital-Geschäft. Mit dem Ergebnis, dass man trotz Corona-Belastungen im klassischen Filialgeschäft wieder auf Gewinnkurs gehen konnte. ...

