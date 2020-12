Die Aktie von RWE (RWE.DE) gewinnt am Dienstag über 1% an Wert und könnte damit die jüngste Korrektur beenden. Der Fehlausbruch der letzten Woche am Widerstand bei 35,20 Euro löste einen dreitägigen Ausverkauf aus. Am vergangenen Mittwoch erreichte der Kurs im Intraday-Handel kurzzeitig den höchsten Stand seit Oktober 2012. RWE treibt die Pläne für Wasserstoff-Geschäfte voran und beteiligt ...

