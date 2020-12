Nachdem bereits Ende November ein potenzieller Investor bekanntgegeben hatte, kein Interesse mehr an einer Beteiligung zu haben, ist nun auch ein zweiter möglicher Retter abgesprungen. Dieser habe am Montag mitgeteilt, einen Erwerb von Anteilen an der Autobank Aktiengesellschaft nicht mehr anzustreben, gab die Bank bekannt. Das Institut führt den Angaben zufolge aber Gespräche mit einem weiteren Investor. ...

