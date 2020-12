KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht verhandelt Ende Januar zwei Tage lang über die beiden Oppositionsklagen gegen die Aufstockung der staatlichen Parteienfinanzierung. Wegen der Corona-Pandemie soll die Verhandlung am 26. und 27. Januar nicht am Verfassungsgericht, sondern in der Messe Karlsruhe stattfinden, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Das Urteil wird erfahrungsgemäß einige Monate später verkündet. (Az. 2 BvF 2/18 u.a.)

Der Bundestag hatte im Juni 2018 mit den Stimmen der Unions- und SPD-Abgeordneten beschlossen, dass alle Parteien zusammen jährlich 25 Millionen Euro mehr vom Staat bekommen. Das entsprach einer Aufstockung von 165 auf 190 Millionen Euro. Begründet wurde das vor allem mit neuen Anforderungen durch die Digitalisierung.

Die Opposition übte quer durch alle Fraktionen heftige Kritik, zog aber nicht geschlossen nach Karlsruhe. 216 Abgeordnete von Grünen, Linkspartei und FDP taten sich für einen Normenkontrollantrag zusammen. In so einem Verfahren prüfen die Richter eine bestimmte Rechtsnorm umfassend unter sämtlichen Gesichtspunkten - hier den entscheidenden Passus zur Änderung des Parteiengesetzes. Im Ergebnis können sie die Norm für nichtig erklären. Die AfD hat für einen eigenen Normenkontrollantrag nicht genügend Abgeordnete. Sie strengte im Alleingang eine Organklage gegen den Deutschen Bundestag an. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob Rechte der Fraktion durch den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens verletzt wurden.

Der Zweite Senat unter Vize-Gerichtspräsidentin Doris König verhandelt nun über beide Verfahren gemeinsam. Die AfD hatte vergeblich versucht, sich eigenmächtig dem Normenkontrollantrag der anderen drei Fraktionen anzuschließen. Entsprechende Anträge von AfD-Abgeordneten erklärten die Richter Anfang November für unzulässig. Eilanträge der AfD waren im März 2019 abgewiesen worden./sem/DP/mis