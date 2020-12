DJ Munich Re plant bis 2025 deutliche Renditesteigerung

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re will ihre Rendite in den kommenden Jahren mithilfe von Wachstum im Kerngeschäft und neuen Geschäftsmodellen deutlich steigern. Wie der DAX-Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll die Eigenkapitalrendite (RoE) bis 2025 auf 12 bis 14 Prozent von 9,2 Prozent im vergangenen Jahr zulegen, wozu beide Geschäftsfelder - die Rückversicherung und der Erstversicherer Ergo - beitragen sollen. Aktionären verspricht die Munich Re ein solides Dividendenwachstum und den Verzicht auf eine Absenkung.

Das Wachstum der Eigenkapitalrendite übersetzt sich in einen geplanten Anstieg des Ergebnisses je Aktie von mindestens 5 Prozent im Jahr bis 2025. Analog dazu soll auch die Dividende um mindestens 5 Prozent zulegen, zumindest in "normalen" Jahren. In Jahren mit einer hohen Schadensbelastung soll die Dividende aber zumindest nicht sinken. In den vergangenen fünf Jahren hat Munich Re die Dividende im Schnitt um 4,7 Prozent angehoben.

In der Rückversicherung strebt die Munich Re wie auf Konzernebene eine Eigenkapitalrendite von 12 bis 14 Prozent bis 2025 an. Das Segment soll zudem - unterstützt durch die verbesserten Marktbedingungen -beträchtlich wachsen: Über den genannten Zeithorizont sollen die Beiträge in der Schaden-Unfall-Rückversicherung auf 31,5 Milliarden Euro von erwarteten 24 Milliarden Euro in diesem Jahr zulegen. Dabei soll der Geschäftsbereich Risk Solutions überproportional gegenüber der traditionellen Schaden-Rückversicherung wachsen, womit das Portfolio des Konzerns weniger schwankungsanfällig sein wird. In der Leben-Rückversicherung wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 4 Prozent auf 15 Milliarden Euro im Jahr 2025 angestrebt.

In der Schaden-Rückversicherung soll die Schaden-Kosten-Quote über den Planungshorizont in jedem Jahr bei rund 95 Prozent liegen. Die Quote setzt Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und -leistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Bei Werten unter 100 Prozent arbeitet eine Versicherung profitabel. In diesem Jahr wird die Quote wegen erheblicher coronabedingter Schäden voraussichtlich bei 106 Prozent liegen, bereinigt um Corona bei 97 Prozent, wie der Konzern vergangene Woche mitgeteilt hatte.

Auch der Erstversicherer Ergo soll seinen Beitrag leisten und ebenfalls eine Rendite von 12 bis 14 Prozent bis 2025 abliefern. Das Segment soll seine Prämien ebenfalls steigern und die Schaden-Kosten-Quoten sowohl im Deutschlandgeschäft als auch international verbessern.

Vergangene Woche hatte die Munich Re Gewinnziele für dieses und nächstes Jahr genannt. So peilt der Konzern 2021 einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro an, was er sich ursprünglich für dieses Jahr vorgenommen hatte. 2020 wird der Gewinn allerdings voraussichtlich nur bei 1,2 Milliarden Euro liegen, was hohen coronabedingten Schäden geschuldet ist.

