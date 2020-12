Der neuerliche SDAX-Abstieg per 21. Dzember 2020 - immerhin schon der zweite innerhalb von neun Monaten - ist am Aktienkurs von Dr. Hönle bislang komplett abgeperlt. Kein Wunder: Was vor zwei Jahren die Klebstofffantasie war, ist neuerdings das stark anziehende Geschäft mit Luftentkeimungslösungen für COVID- und andere Viren. "Wir sehen hier ein riesiges Potenzial", sagt ...

