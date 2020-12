KÖLN (dpa-AFX) - Die Konjunktur in Deutschland wird sich nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Ende kommenden Jahres von der Corona-Krise erholt haben. Für 2021 rechnet das arbeitgebernahe Institut mit einem Wirtschaftswachstum von 4 Prozent, nach einem Minus von 5,25 Prozent in diesem Jahr. Voraussetzung sei aber, dass die Impf-Offensive gelingt und Konsumenten und Investoren Zuversicht gewinnen, betonte das IW in seiner am Dienstag veröffentlichten Prognose.

"Wenn das Impfen gut anläuft und die Infektionszahlen sinken, werden die Menschen zuversichtlicher und konsumieren und investieren mehr", sagte IW-Direktor Michael Hüther laut Mitteilung. "Setzt sich die Entwicklung erfolgreich fort, erreicht die deutsche Wirtschaft schon Ende des kommenden Jahres wieder ihr Vorkrisenniveau."

Das neue Jahr beginne aber noch ohne Besserung, die deutsche Wirtschaft schrumpfe im ersten Quartal 2021 weiter. Im Baugewerbe könnten Arbeitskräfte fehlen, die international weiter angespannte Infektionslage bremse den Export. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf ihr altes Niveau von 19 Prozent wirke ab Januar negativ auf den Konsum. Ab dem Frühjahr nehme die Wirtschaft aber wieder Fahrt auf, erwarten die IW-Konjunkturforscher.

Der Arbeitsmarkt werde sich aber nur moderat erholen. Die Unternehmen stellten kaum neu ein, sondern würden die Arbeitszeit ihrer Belegschaft ausweiten und Kurzarbeit abbauen. Insgesamt werde die Arbeitslosigkeit 2021 bei gut 2,7 Millionen verharren./hff/DP/jha