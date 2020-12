BMW schließt mit der Inbetriebnahme eines neuen Hochregallagers in Dingolfing umfangreiche Erweiterungsmaßnahmen am Standort ab. Das sogenannte Dynamikzentrum Dingolfing ist das Herzstück der BMW Group Aftersales-Logistik. Die umfangreichen Erweiterungen im Dynamikzentrum am Standort Dingolfing konnten BMW zufolge ohne zusätzlichen Flächenverbrauch umgesetzt werden. Nach einem Jahr Bauzeit hat der OEM das Hochregallager komplett in die bestehende Gebäudesubstanz integriert. Wie BMW mitteilt, bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...