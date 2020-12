Unterföhring (ots) - "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" feiert bereits in der dritten Ausgabe am Freitag, 11. Dezember 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 das Finale - eine Woche früher als ursprünglich geplant. In der Show küren die Zuschauer das beste Promi-Puppen-Duett. Und es gibt die Auflösung, welche prominenten Sängerinnen und Sänger den Puppen ihre Gesangsstimme leihen, neben den bereits bekannten Melanie C (Diva Francesca de Rossi) und Jürgen Drews (Gentleman Harry Love). YouTube-Star Dagi Bee unterstützt die Juroren Sarah Lombardi und Hans Sigl als Jurygast und bewertet die Auftritte der ungewöhnlichen Duette. Janine Kunze mit Grummel Werner Edel, Jessica Paszka mit Lauch Kevin Puerro, Massimo Sinató mit Einhorn Didi Rakete oder Jimi Blue Ochsenknecht mit Plüsch-Maki Polly: Welches Duett kann am meisten verzaubern? Welches Duett wählen die Zuschauer zum Gewinner-Duo bei "Pretty in Plüsch"? Michelle Hunziker präsentiert die Show.Neuer Ablauf:Freitag, 11. Dezember 2020: "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" (Finale), 20:15 Uhr, SAT.1Freitag, 18. Dezember 2020: "Titanic", 20:15 Uhr, SAT.1Montag, 21. Dezember 2020: "LUKE! Die SAT.1 Weihnachtsfeier", 20:15 Uhr // "Die Martina Hill Show - X-mas Edition", 22:45 Uhr, SAT.1Mehr zur Show auf der Presseseite unter http://presse.sat1.de/prettyinpluesch und auf https://www.sat1.de/tv/pretty-in-pluesch.Hashtag: PrettyinPlüschPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunication & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.one (mailto:frank.wolkenhauer@seven.one)Photo Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4785263