FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag moderat im Kurs gestiegen. Händler nannten die trübe Aktienmarktstimmung als Hauptgrund. Als sicher geltende Anlagen waren daher gefragt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg am Mittag um 0,08 Prozent auf 178,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,59 Prozent.

Unterstützung erhalten sichere Anlagen von der anhaltend angespannten Corona-Lage. In den USA steigen die Neuinfektionen wieder deutlich, in Europa gehen sie in den meisten Ländern nicht mehr zurück. Zwar macht die Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe Hoffnung auf Besserung. Kurzfristig ist aber keine wesentliche Entlastung in Sicht.

Dies spiegelt auch die monatliche Umfrage des Mannheimer ZEW-Instituts wieder. Während sich die Konjunkturerwartungen der befragten Finanzexperten deutlich aufhellten, trübte sich die Lagebewertung ein. "Die neuerlichen Corona-Beschränkungen haben zu einer schwächeren Lageeinschätzung geführt", erklärten die Analysten von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Neben Corona belastet ein weiteres Dauerthema die allgemeine Marktstimmung: der Brexit. Nach wie vor gibt es keine Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU. Zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachten keinen Durchbruch. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf einem Treffen in den nächsten Tagen./bgf/jkr/jha/