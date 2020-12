Der niederländische E-Bike-Hersteller Vanmoof hat 2020 seinen Umsatz weltweit verdreifacht. In Deutschland stand ein Plus von 328 Prozent zu Buche. Grund für das rasante Wachstum: Corona. Im laufenden Jahr kann sich der in Amsterdam ansässige E-Bike-Hersteller Vanmoof über hohe Verkaufs- und Umsatzzahlen freuen. Verantwortlich dafür waren zum einen der Erfolg der S3- (Test) und X3-Serie des Anbieters sowie die Coronakrise. Die Pandemie habe zur Wiederentdeckung des Fahrrads als sicheres Fortbewegungsmittel geführt, so Vanmoof. Allein in den ersten vier Monaten 2020 hat Vanmoof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...