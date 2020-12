Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Volumen an Kapitalmarkt-Emissionen mit sozialer oder grüner Ausrichtung nimmt stetig zu, so die Analysten der Helaba.Gemessen am gesamten Anleihemarkt sei ihr Anteil zwar noch gering. Für Teilsegmente, etwa erstrangig unbesicherte Bankanleihen im EUR Benchmark-Format, sei er aber mit zuletzt 6,5% bereits relativ bedeutsam. Die nachhaltige Ausrichtung gelte für Emittenten inzwischen als wichtiger Erfolgsfaktor, dem Investoren hohe Aufmerksamkeit schenken würden. Dies spiegle nicht zuletzt die steigende Bedeutung selbstverpflichtender Standards am Green-Bond-Markt wieder. 2021 dürfte durch die Einführung der EU-Taxonomie für grüne Aktivitäten und den zunehmenden Druck der Regulatoren zur Beachtung von Klimarisiken geprägt werden. (08.12.2020/alc/a/a) ...

