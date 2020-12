DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Aufgrund der über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal hat der Vorstand heute entschieden, seine im Oktober aktualisierte Ergebnisprognose für den Konzern anzuheben. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Vorstand nunmehr ein EBITDA von 2,6 - 2,7 Milliarden Euro (zuvor: 2,4 - 2,6 Milliarden Euro) sowie ein EBIT von 1,25 - 1,35 Milliarden Euro (zuvor: 1,1 - 1,3 Milliarden Euro). Die neue EBIT-Spanne beinhaltet Wertminderungen von etwa 100 Millionen Euro, insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten Optimierung des Schiffsportfolios, die in der bisherigen Ergebnisprognose nicht berücksichtigt waren. Die geprüften Geschäftszahlen 2020 werden am 18. März 2021 veröffentlicht. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2019, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html





