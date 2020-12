München (ots) - Recycling, Upcycling und ganz allgemein nachhaltige Produkte sowie Achtsamkeit und bewussteres Handeln sind in diesem Jahr wichtiger Bestandteil der Weihnachtsvorbereitungen. Amazon.de zeigt mit seinem "Green Christmas"-Konzept, wie Kundinnen und Kunden dieses Weihnachtsfest in ein nachhaltigeres, zukunftsorientiertes Projekt umwandeln können, ohne ihre Gewohnheiten radikal zu ändern.Gemeinsam mit taff-Moderatorin und Journalistin Viviane Geppert wurde überlegt, wie insbesondere das Wohnzimmer in diesem Jahr aussehen könnte. Im Vordergrund stehen Interior aus Materialien wie Holz, Glas oder Bambus, köstliche Knabbereien und Spirituosen in Bio-Qualität, sowie Dekoration aus recycelbaren Materialien. Die Mischung macht's bei Geschenken und Produkten für die Weihnachtszeit: Sowohl nachhaltige Artikel als auch beliebte Klassiker und Trends finden Kundinnen und Kunden im eigens entwickelten Shop unter Amazon.de/greenchristmas (http://www.amazon.de/greenchristmas).Geschenketipps und mehrViviane zeigt ihre persönlichen (Geschenke-) Highlights: Für die Kleinen gibt es Holzspielzeug, ein Puppenhaus oder Klassiker wie Bausteine. Foodies kommen mit alkoholfreiem Beeren-Punsch, Gin ohne Zucker oder veganen Keksen voll auf ihre Kosten. Entspannung versprechen Hautpflegeprodukte wie wohltuendes Handbalsam mit Zitronenöl, sowie geräuschreduzierende Kopfhörer, die für Wellness auf den Ohren sorgen. Viel kreative Inspiration bringen informative und liebevoll illustrierte Koch- und Sachbücher und ein Journal, um eigene Gedanken festzuhalten.Neben allen Weihnachts-Produkttipps gibt es bei Amazon.de zudem ganz neu ein entsprechendes Produktsiegel, das nachhaltiges Shoppen noch einfacher macht: Das "Climate Pledge Friendly"-Siegel kennzeichnet Produkte, die mindestens eine von 19 Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Weitere Informationen und die Produkte gibt es unter Amazon.de/climatepledgefriendly (https://www.amazon.de/b?node=22415086031).Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic Relations Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530E-Mail: presseanfragen@amazon.deZucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinTelefon +49 (30) 247 587 - 0amazon@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4785443