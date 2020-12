München (ots) - Gudrun Schiffer, die Mutter von Claudia Schiffer (50), ist im November im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit verstorben, wie die Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL exklusiv erfuhr.Ein Grab auf dem Rheinberger Friedhof ist mit frischen Blumengrüßen bedeckt, auf einem Herz aus roten und weißen Rosen steht "Für Oma" und die Namen der Enkelkinder. Die Erde auf dem Grab ist allerdings unberührt: Die Verstorbene wird wohl nicht hier, neben ihrem Mann Heinz Schiffer (verst. 2007), ihre letzte Ruhe finden. Der stille Platz dient jedoch dem Anschein nach als Trauerort für Claudia und ihre Geschwister Ann-Carolin (45), Stefan (47) und Andreas (39) sowie deren Familien.Der Aufstieg der gebürtigen Rheinbergerin Claudia Schiffer zur internationalen Model-Ikone wäre ohne ihre Mutter wahrscheinlich anders verlaufen. In einem Interview sagte Claudia Schiffer vor einigen Jahren: "Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich schüchtern war, mit 30 noch. Wobei, ich war innerlich gehemmt, aber nie körperlich verklemmt."Gudrun Schiffer begleitete ihre anfangs noch minderjährige Tochter, nachdem diese 1987 in einer Düsseldorfer Diskothek entdeckt worden war, zu Model-Jobs rund um die Welt. Wenn "Cloodia", wie Karl Lagerfeld (verst. 2019) seine deutsche Lieblingsmuse nannte, in Paris über den Catwalk schritt oder in New York ein Shooting hatte, war Mama Schiffer oft diskret im Hintergrund - und gab der schönen Tochter damit die nötige Sicherheit.Die große Blonde aus Nordrhein-Westfalen wurde innerhalb von nur zwei Jahren zum bestbezahlten Model weltweit. Unter den drei unangefochtenen Supermodels der 90er Jahre - neben "La Schiffer" waren das Naomi Campbell (50) und Linda Evangelista (55) - galt sie immer als die disziplinierteste und bescheidenste.Das war bestimmt auch zum Teil ihrer bodenständigen Erziehung geschuldet. Als das deutsche Model sich nach der Hochzeit 2002 mit dem britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn (49) dauerhaft im Londoner Stadtteil Notting Hill niederließ, blieb der Kontakt in die Heimat eng. Auch zu Claudias Kindern Caspar (17), Clementine (16) und Cosima (10) hatte Oma Gudrun einen guten Draht. Umso größer ist nun bestimmt die Trauer um die geliebte deutsche Oma.Das Management von Claudia Schiffer bestätigte den Todesfall, das Model selbst wollte sich nicht dazu äußern.Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29590/4785457