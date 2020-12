NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella nach der Telefonkonferenz zum Zwischenbericht von 50 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Prognoseerhöhung bleibe beim Autozulieferer Spielraum für weitere Überraschungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 10:41 / GMT

