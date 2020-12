Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In dieser Woche geht der Apartment-Vermittler AirBnB an die Börse. Im Vorfeld wurde nun bekannt, dass man den Ausgabepreis der Aktien nochmal deutlich angehoben hat. Wie Kristian Volaric von der flatex Bank AirBnB einschätzt, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die Entwicklung des deutschen Leitindex und er wagt einen Ausblick auf das Börsenjahr 2021.