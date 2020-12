Mainz (ots) -"Alle Jahre wieder ..." - von wegen, denn das Jahr 2020 hält konsequent bis zum Schluss Überraschungen parat: In "Late Night Alter - Merry Christmas", ab Donnerstag, 17. Dezember 2020, 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek und um 0.05 Uhr in ZDFneo, feiern Ariane Alter und ihr Team nach dem Staffelfinale eine Weihnachtsparty der ganz besonderen Art.Im Berliner "Late Night Alter"-Studio ist zwischen Glühwein und Tannenbaum coronakonforme Fröhlichkeit für die Kollegen und Kolleginnen angesagt. Ausgestattet mit Glühwein und Glitzermundschutz verbringt das Showteam bei Weihnachtssongs in Dauerschleife eine besinnliche und "oh du fröhliche" Zeit. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Die Hausband "Pudeldame" um Schauspieler Jonas Nay taucht einfach nicht auf und später ist auch noch Arianes Dackel Wolfgang spurlos verschwunden.Neben dem "Late Night Alter"-Team sind als besondere Gäste Daniele Rizzo, Simon Steinhorst und Carlos Lobo eingeladen. Gemeinsam mit Ariane Alter feiern sie eine Party, die sie so bisher noch nicht erlebt haben - inklusive einer musikalischen Abrechnung mit dem Jahr, auf das alle gerne verzichtet hätten.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 701-2717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/latenightalterhttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4785501