DJ Kretschmer: Sachsen ab Montag bis 10. Januar 2021 im harten Lockdown

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Freistaat Sachsen geht ab Montag bis zum 10. Januar 2021 in einen harten Lockdown, um die Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. In dem Zeitraum werden Schulen, Kindergärten und Horte geschlossen. Auch soll der Einzelhandel schließen, abgesehen von den Geschäften, die den Grundbedarf wie Lebensmittel verkaufen.

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen - die 7-Tagesinzidenz lag in Sachsen zuletzt bei 319 Fälle auf 100.000 Einwohner -, müsse man das Bundesland "jetzt zur Ruhe bringen", so Kretschmer. Es gebe eine "besondere Bedrohungslage", die weitere Einschneidungen notwendig machten.

"Es ist die einzige Möglichkeit, dieses Infektionsgeschehen zu stoppen. Wir handeln sehr entschieden, abgewogen an der jeweiligen Situation", so der CDU-Politiker. "Damit kehrt die Ruhe um Weinachten und den Jahreswechsel im Freistaat Sachsen in diesem Jahr etwas früher ein als sonst."

Laut Robert-Koch-Institut hat das Bundesland Sachsen innerhalb Deutschlands die höchste 7-Tage-Inzidenz, welche die Politik als Maßstab nimmt für Einschränkungen oder Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Ziel von Bund und Länder ist es, diese Inzidenz auf unter 50 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 100.000 Einwohnern zu bringen.

In Sachsen sollen damit die schärfsten Einschränkungen seit dem Lockdown im Frühjahr in Kraft treten. Auch einige andere Bundesländer, wie etwa Berlin, Bayern und Thüringen, haben jüngst strengerere Corona-Maßnahmen vekündigt, als die bundesweit in Kraft sind.

December 08, 2020

