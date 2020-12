Speyer (ots) - Sendung mit Highlights im SWR Fernsehen am 12.12.2020 und bei SWR4 am 20.12.2020Die "SWR4 Schlagerweihnacht" fand zwar ohne Publikum statt, aber dafür feierten die großen Stars des deutschen Schlagers vor der stimmungsvollen Kulisse des 130 Jahre alten Etagenkarussells im Technik Museum Speyer. Mit dabei waren Semino Rossi, Michelle, Peggy March sowie Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Das SWR Fernsehen zeigt die Höhepunkte am Samstag, 12. Dezember 2020 ab 22:15 Uhr. SWR4 sendet die schönsten Ausschnitte am vierten Advent, 20. Dezember 2020, 20 Uhr.Weihnachtssongs und viel PersönlichesNeben ihren aktuellen Hits präsentierten die Stars ihre liebsten Weihnachtssongs. Stefan Mross feierte seine Premiere als Drehorgelspieler. Peggy March erhielt den "SWR4 Musikpreis 2020" für ihr Lebenswerk aus den Händen des Vorjahrespreisträgers Michael Holm, der auch die Laudatio hielt. Semino Rossi erzählte, warum jedes Kind nur ein einziges Geschenk bekommen sollte und was er seinem Enkel zu Weihnachten schenkt. Michelle plauderte darüber, was ihre Nackthündin am liebsten mit dem Geschenkpapier macht. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verrieten, warum sie Weihnachten in diesem Jahr im Wohnmobil verbringen und wer von beiden besser kocht. Michael Holm lüftete das Geheimnis, wovon er Gänsehaut bekommt und Peggy March verriet, dass es für sie in Amerika keine Weihnachten ohne deutsche Weihnachtsplätzchen gibt.Geschenke zum Hören und AuspackenNeben vielen musikalischen Geschenken gab es auch echte Päckchen zum Auspacken: Jede*r hatte ein persönliches Präsent mitgebracht und beim Wichteln entschied der Zufall, wer von wem beschenkt wird. Welcher Star sein Geschenk direkt aufgegessen hat und warum Anna-Carina Woitschack eine Beißzange auspackte, zeigt das SWR Fernsehen am Samstag, 12. Dezember 2020 ab 22:15 Uhr. SWR4 fasst die schönsten Momente am Sonntag, 20. Dezember 2020, 20 Uhr zusammen.Fotos: ARD-Foto.de (https://www.ard-foto.de/)Weitere Informationen: http://swr.li/schlagerweihnacht-swr4Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4785576