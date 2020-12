DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q (10:00 digitale Jahres-PK), Hamburg *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Oktober Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,7 Mrd Euro zuvor: +17,8 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +26,3 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex November *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-close Trading Update, London *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede im Bundestag bei der Generaldebatte zum Haushalt, Berlin 09:30 DE/Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Geschäftsklima-Umfrage Russland - Ausblick auf die Wirtschaftsentwicklung 2021, Berlin 10:00 DE/Greenpeace, Online-PK zur Studie zum Hochlauf eines klimafreundlichen Wasserstoffmarktes 10:30 DE/Finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, PG (digital) zum Wirecard-Untersuchungsausschuss 10:30 DE/Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), PK der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 3 Mrd EUR *** 12:00 DE/Deutsche Bank AG, Investorentag ("Investor Deep Dive") 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:00 EU/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Videokonferenz der EU mit der Afrikanischen Union 16:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme am Webinar mit dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose - DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2020 08:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.