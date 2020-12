HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella nach Quartals-Eckdaten und einem angehobenen Ausblick von 40 auf 47 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. An der Börse komme dies bei Anlegern gut an, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings drohten jetzt schwere Wintermonate wegen der Lockdowns in zahlreichen europäischen Ländern, die in den nächsten Wochen auch noch verschärft werden könnten. Klar positive Signale kämen jedoch weiter von Automarkt in China./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 10:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 10:24 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A13SX22

