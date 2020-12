NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Tesla -Aktien haben am Dienstag nach der Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung im vorbörslichen US-Handel nur leicht um 1,2 Prozent auf 633,84 US-Dollar nachgegeben. Der Elektroautobauer nutzt den jüngsten Rekordlauf seiner Aktien, um sich bis zu fünf Milliarden US-Dollar frisches Kapital durch die Ausgabe neuer Papiere zu besorgen. Es ist schon der dritte derartige Schritt in diesem Jahr. Das Unternehmen braucht für die Expansion viel Geld.

Erst zum Wochenstart waren die Aktien auf ein Rekordhoch von fast 649 Dollar gestiegen. Damit hatte sich der Kurs allein im laufenden Jahr 2020 fast verachtfacht./mis