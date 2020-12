Mineola, N.y. (ots/PRNewswire) - Der Cybersecurity-Anbieter RevBits stellt seine preisgekrönte, durch ein Patent gestärkte E-Mail-Sicherheitslösung zum Schutz von Gesundheitseinrichtungen und Impfstoffherstellern während der COVID-19-Pandemie kostenlos zur Verfügung.RevBits gab heute bekannt, dass das Unternehmen nachdrücklich dazu beitragen wird, Cyberangriffe im Zusammenhang mit COVID-19 weltweit zu verhindern."Noch nie dagewesene Zeiten erfordern noch nie dagewesene Maßnahmen. Wir haben während der Pandemie eine exponentielle Zunahme von Cyberangriffen erlebt, die hauptsächlich auf gefährdete Mitarbeiter und Netzwerke in Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen und Organisationen abzielen, die sich mit der Erforschung, Herstellung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen befassen. Die Auswirkungen können wirklich verheerend sein, mit einem zusätzlichen Verlust an Menschenleben über die bereits hohe Zahl der COVID-19-Opfer hinaus. Dies ist nicht akzeptabel und muss verhindert werden", erklärte David Schiffer, CEO."Die überwiegende Mehrheit der Cyberangriffe beginnt damit, dass ein Benutzer eine Schad-E-Mail öffnet, im Allgemeinen mit einem Link zu einer gefälschten Anmeldeseite oder mit einem Anhang, der einen solchen Link oder den Schadcode selbst enthält. RevBits Email Security erkennt Phishing-Kampagnen und verhindert den Zugriff auf diese gefälschten Websites oder das Herunterladen von Ransomware oder anderem Schadcode. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Lösung während der Pandemie für alle Unternehmen, die im Kampf gegen COVID-19 aktiv sind, kostenlos anzubieten", so Schiffer weiter.Die Nutzungsbedingungen während der Lizenzdauer sind recht einfach:Keine Lizenzgebühren, keine Verpflichtung und keine Bedingungen!"Obwohl die meisten Unternehmen heute bereits ein sicheres E-Mail-Gateway einsetzen, haben Studien gezeigt, dass sie etwa zwanzig Prozent (20 %) der Bedrohungen übersehen und daher weiterhin kostspielige und verheerende Cyber-Vorfälle auftreten", so Mucteba Celik, CTO. "RevBits Email Security kann als zusätzliches Plugin für Microsoft Outlook eingesetzt werden. Es ist schnell hinzugefügt und bietet eine zusätzliche Schutzebene, die jene Bedrohungen blockiert, die vom Gateway übersehen werden. Es besteht kein Bedarf an zusätzlichen Ressourcen oder Änderungen an einer bestehenden Umgebung. RevBits Email Security bietet maximalen Schutz bei minimalem Aufwand."RevBits Email Security ist eine preisgekrönte E-Mail-Sicherheitslösung und die ausgereifteste Lösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Ihre patentierte Architektur, die auf Workstation-Ebene läuft, bietet ausreichend Zeit, damit über fünfzig Algorithmen jede einzelne E-Mail analysieren können, ein Luxus, der in Gateway-Produkten nicht zur Verfügung steht. Außerdem zeigt ein Panel eine Wahrscheinlichkeitsbewertung von Malware und den verdächtigen E-Mail-Komponenten an, wodurch das Sicherheitsbewusstsein geschult wird.Ein zweites Patent, Page Impersonation Identification, erkennt und blockiert auf einzigartige Weise Phishing-Versuche zum Diebstahl von Zugangsdaten über gefälschte Anmeldeseiten, eine der häufigsten Methoden, die von kriminellen Hackern für den Zugriff auf Systeme verwendet werden.Weitere Informationen über das kostenlose Angebot von RevBits Email Security finden Sie auf der Seite der Kampagne Genug ist Genug!:www.revbits.com/revbits-email-security-campaign oder besuchen Sie unsere Website www.revbits.com für weitere Einzelheiten über die Kampagne und vollständige Informationen über unsere E-Mail-Sicherheitslösung.Informationen zu RevBitsDas 2018 gegründete innovative Sicherheitsunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden auf der Basis von Expertenwissen überlegenen Schutz zu bieten. Mit seinen vier leistungsstarken Sicherheitstools, die aus zehn verschiedenen Modulen bestehen, bietet RevBits Schutz vor den komplexesten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind.Die Technologieentwicklung bei RevBits macht weitere Fortschritte: Demnächst kommt eine integrierte Plattform zur Verwaltung und Steuerung aller vier Lösungen über ein einziges Anmelde-Dashboard auf den Markt - die RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, New York, und betreibt Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, sowie in Antwerpen in Belgien. Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.Pressekontakt:Neal Hesterbergneal.hesterberg@revbits.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143261/4785618