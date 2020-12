DJ Havn Life Sciences liefert psychedelische Verbindungen für klinische Studien zur PTBS

DGAP-Media / 2020-12-08 / 15:35 *Havn Life Sciences liefert psychedelische Verbindungen für klinische Studien zur PTBS* _Das Biotechnologieunternehmen wird in zukünftigen klinischen Studien mit dem "Heroic Hearts Project" zusammenarbeiten, um die Auswirkungen niedrig dosierter psychoaktiver Verbindungen auf Veteranen zu untersuchen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden._ *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* ein Biotechnologieunternehmen aus Vancouver, entwickelt mit Hilfe von standardisierten, psychoaktiven Verbindungen, Produkte für die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Mit der internationalen Veteranenorganisation "Heroic Hearts Project" (Heroic Hearts) hat das Unternehmen nun ein "Memorandum of Agreement" (MOA) unterzeichnet. In Zusammenarbeit werden innovative Ideen und psychedelische Formulierungen für klinische Studien exploriert, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) zu unterstützen. "Heroic Hearts" ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation, die in den USA gegründet wurde und Militärveteranen, die mit psychischen Traumata zu kämpfen haben, mit psychedelischen Therapieoptionen wie Ayahuasca, Psilocybin und Ketamin versorgt. "Heroic Hearts" bietet diesen Veteranen während des gesamten Prozesses Unterstützung und professionelle Beratung. Diese Veteranen haben in der Regel alle verfügbaren Ressourcen des "Department of Veteran Affairs" mit begrenztem Erfolg ausprobiert, so dass ihnen nur sehr wenige weitere Optionen zur Verfügung stehen. "Heroic Hearts" hat derzeit Niederlassungen in den USA, Kanada und Großbritannien. _"Diese Zusammenarbeit zwischen Havn Life und Heroic Hearts hat das Potenzial, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Militärveteranen außerordentlich zu beeinflussen"_, kommentierte Susan Chapelle, EVP für Forschung und Entwicklung bei Havn Life, das Agreement. "Im Rahmen der Vereinbarung wird Havn Life Produkte und Verbindungen liefern, die in zukünftigen klinischen Studien von Heroic Hearts verwendet werden sollen, in denen die Auswirkungen niedrig dosierter psychedelischer Verbindungen auf Veteranen untersucht werden, die an emotionalem Trauma und PTBS leiden. Diese fortschrittliche Forschung wird dazu beitragen, Formulierungen für klinische Studien zu entwickeln, die bei der Heilung von PTBS und anderen traumabedingten Störungen helfen. Wir freuen uns darauf, eng mit Veteranen und anderen Personen mit militärischem Hintergrund zusammenzuarbeiten." "Heroic Hearts" arbeitet auch daran, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über psychedelische Verbindungen durch genehmigte Forschungsstudien mit der University of Georgia und der University of Colorado Boulder voranzutreiben. _"Wir freuen uns, mit einem wissenschaftlich orientierten Unternehmen wie Havn zusammenzuarbeiten und unsere Fähigkeit zu erweitern, bedürftigen kanadischen Veteranen zu helfen. Als einziger Befürworter für psychedelische Therapie für Veteranen auf der ganzen Welt ist Heroic Hearts auf enge Beziehungen zu verantwortungsbewussten Partnern angewiesen, um sicherzustellen, dass Veteranen die wirksame Pflege erhalten, die sie verdienen"_, sagte Jesse Gould, Gründer des Heroic Hearts Project. _"Wir legen den Grundstein für die Standardisierung der psychedelischen Lieferkette und die Entwicklung des geistigen Eigentums und tragen gleichzeitig zur begrenzten Forschung zu PTBS, zur Optimierung der menschlichen Leistung und zu den neuesten Paradigmen für die psychische Gesundheit bei"_, ergänzte Susan Chapelle von Havn Life Sciences. Laut einer Studie aus dem Jahr 2018, in der die Genesung, Rehabilitation und Wiedereingliederung von verletzten Veteranen untersucht wurde, schlagen zwei Drittel des kanadischen Militärpersonals mit PTBS nicht vollständig auf die besten verfügbaren evidenzbasierten Therapien an. Darüber hinaus ist das Suizidrisiko bei Veteranen der kanadischen Streitkräfte (CAF) höher als bei der kanadischen Allgemeinbevölkerung. Dies ergab eine 2016 veröffentlichte "Life After Service" -Studie. Im Rahmen der Vereinbarung wird Havn Life nach der Genehmigung seines Lizenzhändlerantrags Produkte für zukünftige US- und kanadische Studien liefern. Wissenschaftler von Havn Life werden die aktuellen Studien von Heroic Heart unterstützen und bei der Entwicklung von Forschungsprotokollen helfen. Die Zusammenarbeit wird auch die Verwendung von Plattformen für das Management der psychischen Gesundheit und der Pharmakologie untersuchen, um Basis- und Nutzungsdaten von Veteranen zu sammeln. Havn Life stellt auch Mittel zur Verfügung, um eine Division von Heroic Hearts in Kanada zu gründen und die Unterstützung für kanadische Veteranen auszuweiten. *Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences gerade eine neue Generation von Medikamenten.* Das kanadische Start-Up-Unternehmen entwickelt Anbaumethoden des Wirkstoffes Psilocybin zu Forschungszwecken und für Therapiemöglichkeiten. Das Unternehmen hat bereits eine Reihe standardisierter und kontrollierter Psilocybin-Produkte auf den kanadischen sowie den US-Markt gebracht. Diese evidenzbasierten natürlichen Gesundheitsprodukte enthalten eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin. Die Entwicklung einer zuverlässigen, sicheren und standardisierten Versorgung mit Psilocybin, die derzeit noch nirgendwo auf der Welt existiert, ist ein zentraler Bestandteil der umfassenden Disruption auf dem Pharmamarkt. Denn der Pharmaindustrie öffnen sich hier neue, ungeahnte Möglichkeiten. Die disruptive Idee von Havn Life Sciences ist nicht einfach nur eine Weiterentwicklung eines Produktes, es ist eine komplette Neuentwicklung mit ganz neuen Ansätzen für Forschung und Therapie. Die Vorreiterrolle auf diesem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen. *Fazit:* *Die Zahl der Fürsprecher aus der Wissenschaft und Politik sprießen gerade wie "Pilze" aus dem Boden. Hier entsteht ein Milliardenmarkt.* Diese wegweisende Kooperationsvereinbarung bedeutet eine enorme Wertschätzung für Havn Life und untermauert die zuvor proklamierten Umsatzziele des Unternehmens sehr eindrücklich. Als führender Innovator auf diesem Gebiet hat das Unternehmen mit dem positiven News-Flow der letzten Wochen noch einmal ganz unmissverständlich die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Formulierungen von Havn Life basieren, bekräftigt. Da sich Havn Life aktuell immer noch im Early-Stage-Stadium befindet, sollte man diese Aktie gerade als einen echten Geheimtipp bewerten. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion

