Die Aktie von Equifax zählt am Dienstag zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Titel steigt deutlich. Der Anteilsschein von Equifax gehört heute mit einem Preisanstieg von 7,94 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Am Aktienmarkt zahlen private und institutionelle Anleger derzeit 184,40 US-Dollar für das Papier.

Den vollständigen Artikel lesen ...