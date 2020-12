Als schlankes, hochleistungsfähiges Leichtgewicht in robuster Ausführung steigert das neue JLT MT2010P-Windows-Tablet die Produktivität in der Hafen-, Lager- und Hoflogistik



Växjö, Schweden, 8. Dezember 2020 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, expandiert weiter in den Markt der industrietauglichen Tablet-PCs und stellt eine verbesserte Version seines erfolgreichen 10-Zoll-Windows-Tablets vor. Das neue JLT MT2010P-Tablet bietet mehr Leistung, verbesserte Konnektivität, hohe Bildschirmauflösung sowie einen langlebigeren Akku - und das alles in einer schlanken und leichten, aber dennoch vollrobusten Ausführung. Dank dieses beeindruckenden Funktionsumfangs ist das JLT MT2010P-Tablet die perfekte Wahl für Logistik-Anwendungen, wo der Zugriff auf das vollständige Windows-Betriebssystem auch im mobilen Einsatz gewährleistet sein muss.

Vor dem Hintergrund des ständig wachsenden Bedarfs, Daten betriebsweit zu sammeln und in Echtzeit zu analysieren, steigt der Einsatz mobiler Technologien in allen Industriezweigen weiter an. So prognostiziert MHI in einer jüngsten Studie zur Lieferkettenindustrie 2020 beispielsweise, dass sich der Einsatz mobiler Technologien in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln wird1. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage nach höherer Leistung, verbesserten Funktionen und mehr Support bei der Verwaltung mobiler Geräte stetig an.

"Mit seiner verbesserten Leistungsfähigkeit und Funktionalität ist das schlank- und leichtformatige JLT MT2010P-Tablet perfekt darauf ausgelegt, die wachsenden Mobilitätsanforderungen des robusten Sektors zu erfüllen", sagt Per Holmberg, CEO der JLT Mobile Computers Group. "Und unser kontinuierlich verbessertes Serviceangebot, das Unterstützung für die gesamte Produktlebensdauer liefert und bei Bedarf auf die Verwaltung mobiler Geräte ausgeweitet werden kann, gibt Kunden die Gewissheit, dass sie im Bedarfsfall auf fachkundigen Support zurückgreifen können. Zudem erwarte ich auch, dass die kontinuierliche Ausweitung unseres Tablet-Angebots den Geschäftserfolg von JLT stärken und uns in die Lage versetzen wird, die wachsende Marktnachfrage nach robuster Mobiltechnologie zu nutzen."

Das neue robuste JLT MT2010P-Tablet unterstützt das vollständige Windows 10 IoT Enterprise-Betriebssystem und ist mit einem stromsparenden Intel Apollo Lake Pentium N4200-Prozessor mit Turbo-Boost-Technologie sowie einem Hot-Swap-Akku mit einer verlängerten Ganzschicht-Akkulaufzeit ausgestattet. Das neue JLT MT2010P-Tablet erfüllt die Leistungsanforderungen heutiger und zukünftiger Anwendungen in der Lager-, Transport, Hafen- und Hoflogistik sowie vielen weiteren anspruchsvollen Anwendungsfällen.

Das JLT MT2010P-Tablet besticht darüber hinaus durch eine breite Palette an drahtlosen Verbindungsoptionen, einschließlich 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 und optional 4G LTE neben zwei USB3.0-Ports, Sound und verschiedenen optionalen Erweiterungen wie Mikro-HDMI. Eine vollständige Palette von Sensoren, bestehend aus einem Umgebungslichtsensor, G-Sensor, Gyrometer und e-Kompass, ist ebenfalls vorhanden.

Das überraschend schlanke JLT MT2010P-Tablet wurde gemäß MIL-STD-810G auf Vibrations-, Stoß- und Sturzfestigkeit getestet und ist so gebaut, dass es sogar einen Fall aus vier Fuß Höhe auf Beton übersteht. Das Tablet ist staub- und wasserdicht gemäß IP65-Standard und eignet sich bei einem Betriebstemperaturbereich von -20 bis +50°C für den Einsatz in den meisten Außen- und Innenbedingungen. Das Gleiche gilt für das projektiv-kapazitive 10-Zoll-Multitouch-Display mit 800 nits, das eine direkte optische Verbindung und einen Blendschutz für bessere Lesbarkeit bei Sonnenlicht aufweist.

Das robuste JLT MT2010P-Tablet ist ab sofort lieferbar. Wie alle Produkte von JLT kann es auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Mögliche Erweiterungen umfassen zusätzlichen Speicher oder Modifikationen des Betriebssystems für mehr Sicherheit.

Weitere Informationen zu dem Computer-, Dienstleistungs- und Lösungsangebot von JLT Mobile Computers finden Sie unter www.jltmobile.com.

Leseranfragen Pressekontakt JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com (mailto:per.holmberg@jltmobile.com)

www.jltmobile.com (https://jltmobile.com/?utm_campaign=press_release__pd&utm_medium=pr&utm_source=Paid) monika@prismapr.com (mailto:monika@prismapr.com)

www.prismapr.com (http://www.prismapr.com)

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet, und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.







