DJ Daimler findet Käufer für Werk Hambach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Daimler hat für den angekündigten Verkauf des Werks im elsässischen Hambach einen Käufer gefunden. Die Tochter Mercedes-Benz AG habe mit der Ineos Automotive entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet, teilte der DAX-Konzern mit.

Ineos erwirbt alle Gesellschaftsanteile der Smart France SAS und wird damit das Werk in Hambach nach Klärung der letzten Details in den nächsten Wochen übernehmen. Auf Basis der Verhandlungen bezüglich der Zukunft der Beschäftigten und Fortführung der Produktion im Werk Hambach werden im vierten Quartal 2020 keine wesentlichen negativen Effekte erwartet, die das Ergebnis von Mercedes-Benz Cars & Vans belasten. Ziel der Unternehmen zusammen mit der Arbeitnehmerseite und der Politik war es, die Beschäftigung am Standort zu sichern. Die Produktion der aktuellen zweisitzigen Smart EQ Elektrofahrzeuge im Werk Hambach soll fortgesetzt werden.

Daimler hatte den angestrebten Verkauf im Juli angekündigt.

