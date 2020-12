DJ Gerresheimer stellt weiteres Wachstum in Aussicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verpackungsspezialist Gerresheimer stellt für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2020/21 weiteres Wachstum und eine höhere operative Marge in Aussicht. Die steigende Nachfrage nach Impfstoffen und Selbstmedikationen sowie der Paradigmenwechsel von kleinen Molekülen hin zu Biologika und Biosimilars werden den Markt für injizierbare Medikamente beflügeln, erwartet der MDAX-Konzern. Gerresheimer sei mit seiner weltweiten Aufstellung und breitem Produktportfolio in attraktiven Nischenmärkten gut positioniert und werde sein globales Geschäft in Wachstumsregionen wie China, Indien und Südostasien ausbauen.

"Wir nutzen ausgezeichnete Geschäftschancen und investieren frühzeitig, um von sich abzeichnenden Marktentwicklungen zu profitieren", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner anslässlich des Kapitalmarkttages am Dienstag mit. "Wir rechnen damit, dass der Cash Capex 2021 und 2022 auf Vorjahresniveau bleiben und mittelfristig ein hohes einstelliges Umsatzwachstum erzeugen wird."

In den zwölf Monaten per Ende November 2021 soll der Umsatz im Kerngeschäft währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Die Adjusted EBITDA-Marge soll auf 22 bis 23 Prozent steigen, von erwarteten 21 Prozent im beendeten Geschäftsjahr, und das bereinigte Ergebnis je Aktie soll sich um rund 10 Prozent verbessern.

Mittelfristig soll der währungsbereinigte Umsatz im Kerngeschäft im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, und die bereinigte EBITDA-Marge rund 23 Prozent erreichen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll jährlich um rund 10 Prozent oder mehr steigen.

Die Prognose für das vor kurzem beendete Geschäftsjahr 2020/21 bekräftigte Gerresheimer. Der Umsatz dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresvergleichswert von 1,405 Milliarden Euro gestiegen sein, beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit einem Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich, und einer Marge von rund 21 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das bereinigte EBITDA 296,7 Millionen Euro betragen und die bereinigte EBITDA-Marge 21,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2020 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.