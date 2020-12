Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie mit mehr oder weniger harten Lockdowns in vielen Ländern zündeten in der Technologiebranche einen wahren Turbo. Denn gefragt sind intelligente Lösungen für die Kommunikation in Zeiten des Social Distancing, die zunehmende Verbreitung von Homeoffice sorgt für einen Digitalisierungsschub,...

