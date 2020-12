Obwohl das Land Brandenburg für die erste Tesla-Fabrik in Europa noch keine abschliessende umweltrechtliche Genehmigung erteilt hat, ging das Bauen in schnellem Tempo voran - über vorläufige Zulassungen, die möglich sind. Doch nun stehen zumindest die Motorsägen wieder still: Tesla muss die weitere Rodung einer Waldfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...