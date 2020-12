Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die Grünen in NRW fordern die Einrichtung von zufallsgelosten Corona-Bürgerräten auf Bundesebene und in NRW - nach dem Vorbild von Baden-Württemberg. Dies geht aus einem einstimmig gefassten Beschluss des NRW-Landesvorstands hervor, der der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" vorliegt (Mittwoch-Ausgabe). Nur so könnten Erfahrungen, Perspektiven undLebenswelten der Bürger in die Diskussion um Corona-Maßnahmen besser einbezogen werden, heißt es in dem Beschluss. Und weiter: "So bekommen auch die Gehör, deren Stimmen leise sind, aber nicht weniger relevant, um gemeinsam durch die Krise zu kommen.



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/4785783

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de