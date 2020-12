Tagesausblick für 9.12.: DAX dümpelt weiter. Hella, ams und Tesla im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte setzten heute den Trend der vergangenen Tage fort. Bei geringen Umsätzen bewegten sich DAX & Co weiter seitwärts. Der Start der Coronaimpfungen in Großbritannien reichte nicht als Kaufimpuls. Die weiterhin hohen Zahlen der Neuinfektionen und Coronarestriktionen bremsen die Kauflaune. So schloss der DAX heute kaum verändert bei 13.290 Punkten.

Am Anleihemarkt waren die Renditen weiterhin rückläufig. Dabei ging die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf Minus 0,61 Prozent zurück. Von der Suche nach Sicherheit profitierte auch der Gold- und Silberpreis. Beide Edelmetalle konnten sich nach der Rallye der zurückliegenden Tage im Bereich von 1.870 beziehungsweise 24,50 US-Dollar festsetzen. Einer Umfrage des Magazins Investment zufolge hält aktuell jeder dritte Anleger in Deutschland Gold im Depot. Ein weiteres Drittel ist demnach offen für ein Investment in das Edelmetall. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bewegte sich derweil in einer Range zwischen 48,20 und 49 US-Dollar. Hier fehlen aktuell die Impulse für eine signifikante Bewegung nach oben beziehungsweise unten.

Unternehmen im Fokus

CompuGroup gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Die gesteckten Ziele sorgten bei den Investoren allerdings für große Enttäuschung. Dementsprechend knickte die Aktie deutlich ein. Die deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW konnten heute nicht von den guten Absatzzahlen in China profitieren. Allerdings gab es in den zurückliegenden Wochen bereits umfangreiche Vorschusslorbeeren. Hella erhöhte hingegen die Prognosen und erntete entsprechend Zustimmung bei den Anlegern. Die Aktie schob sich auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. SAP-Chef Christian Klein sieht nach einem Börsengang von Qualtrics Spielraum für Akquisitionen. Die jüngste Gewinnwarnung steckt vielen Anlegern aktuell jedoch noch in den Knochen. Derlei Botschaften schüren somit aktuell nur wenig Kursfantasie. Die Aktien des deutschen Maschinenbausektors zeigten sich relativ robust. Unterstützung kam von guten Meldungen des Verbands der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauers. Der Solactive Deutsche Maschinenbau Index markierte kürzlich ein neues Jahreshoch - tendenz steigend.

Die österreichische ams brach zweistellig ein, nachdem Spekulationen die Runde machten, dass Apple im Laufe des nächsten Jahres möglicherweise eigene Sensoren in ihren Handys verbauen wollen. Tesla kommt erneut mit einer Kapitalerhöhung über fünf Milliarden Dollar.

Deutsche Bank lädt morgen zum Investorentag.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, November

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.290/13.320/13.370/13.440/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.150/13.200/13.230 Punkte

Der DAX gab in den ersten Handelsstunden etwas nach. Im Bereich von 13.200 Punkten zeigten sich jedoch wieder die Käufer und trieben den Index auf 13.280 Punkten. Wie bereits mehrfach beschrieben bewegt sich der Index seit einigen Tagen in einer engen Range. Signifikante Bewegungen nach oben oder unten sind frühestens bei einem Ausbruch aus der 13.200/13.320 Punkterange zu erwarten.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2020- 08.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2013 - 08.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQW 8,07 12.900 16.03.2021 DAX Index HR1PRA 6,87 13.450 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.2.2020; 17:43 Uhr

Put-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQZ 5,74 13.300 16.03.2021 DAX Index HR1PRG 6,53 12.900 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.12.2020; 17:43 Uhr

www.onemarkets.de/cashback

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 9.12.: DAX dümpelt weiter. Hella, ams und Tesla im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).